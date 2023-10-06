Москва, 6 октября, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Взрыв в самолёте, на котором погиб предприниматель, экс-глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятно, прогремел ближе к середине салона, возле места крепления крыла к фюзеляжу, рассказал 6 октября РИА Новости заслуженный пилот России Евгений Серых.

Он отметил, что, если судить по выложенным в Сеть видео очевидцев катастрофы, у самолёта перед падением отвалилось крыло, обломки падали почти вертикально. Эксперт отметил, что взрыв должен был быть сильным.

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«Предполагаю, что одной гранатой крыло не оторвёт. Очевидно, это что-то большее взорвалось. Или несколько гранат», — сказал Серых.

Пилот также напомнил, что граната сама по себе не взрывается, кто-то должен был выдернуть чеку. Он предположил, что гранаты могли загрузить заранее на борт, так как пассажиров с таким грузом не пропустили бы. Ответ на то, как гранаты оказались в самолёте, предстоит найти следствию, добавил эксперт.

Серых также подчеркнул, что невозможно посадить самолёт, если у него оторвало крыло. По этой причине у экипажа не было шансов, добавил лётчик.

Как сообщало ИА Регнум, Пригожин погиб 23 августа при падении частного самолёта Embraer Legacy, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург в Тверской области. На борту было десять человек, никто не выжил.

Президент России Владимир Путин 5 октября рассказал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил предварительные результаты расследования этой авиакатастрофы. Стало известно, что в телах погибших обнаружили осколки ручных гранат. Также следователи установили, что на самолёт не оказывали внешнего воздействия. Президент подчеркнул, что это — установленный факт.

Путин сказал, что тела погибших следовало бы проверить, нет ли там остатков алкоголя или наркотиков, но этого не сделали. Он напомнил о результатах обыска в офисе «Вагнера», когда обнаружили кокаин.