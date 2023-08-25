Москва, 25 августа, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить журналистам на вопрос, посетит ли глава государства похороны предпринимателя Евгения Пригожина, если его смерть подтвердят.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

«Пока неизвестно <…> мы не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы, связанные со следствием», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что нужно дождаться результатов расследования.

Также Песков отметил, что у президента достаточно насыщенный рабочий график.

О крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области стало известно вечером 23 августа. В МЧС сообщили о десяти погибших. Разбившийся бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 следовал из Шереметьева в Санкт-Петербург. Самолёт пропал с радаров спустя 26 минут после вылета.

По данным Росавиации, среди пассажиров значились предприниматель Евгений Пригожин, а также ещё шесть пассажиров и три члена экипажа.

СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» и начал предварительное расследование.

Путин 24 августа выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью. Глава государства заявил, что о гибели Пригожина говорят первичные данные о происшествии.