В Кремле заявили, что нет никаких данных о похоронах Пригожина
Песков призвал дождаться результатов экспертиз после крушения самолёта Пригожина
Москва, 25 августа, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить журналистам на вопрос, посетит ли глава государства похороны предпринимателя Евгения Пригожина, если его смерть подтвердят.
«Пока неизвестно <…> мы не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы, связанные со следствием», — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что нужно дождаться результатов расследования.
Также Песков отметил, что у президента достаточно насыщенный рабочий график.
О крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области стало известно вечером 23 августа. В МЧС сообщили о десяти погибших. Разбившийся бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 следовал из Шереметьева в Санкт-Петербург. Самолёт пропал с радаров спустя 26 минут после вылета.
По данным Росавиации, среди пассажиров значились предприниматель Евгений Пригожин, а также ещё шесть пассажиров и три члена экипажа.
СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» и начал предварительное расследование.
Путин 24 августа выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью. Глава государства заявил, что о гибели Пригожина говорят первичные данные о происшествии.