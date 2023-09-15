Москва, 15 сентября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В Кремле не считают, что расследование авиакатастрофы, в которой погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, идёт медленно. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 15 сентября журналистам.

Петр Ковалев/ТАСС

«Нет, абсолютно не считают», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

По его словам, происшествие с самолётом Пригожина непростое, расследование непростое. Комментировать ход разбирательства преждевременно.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа частный самолёт Embraer Legacy с Пригожиным на борту направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. Он упал вблизи посёлка Куженкино в Тверской области, все находившиеся в самолёте десять человек погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Песков заявлял 30 августа, что следователи пока не пришли к выводам о причинах катастрофы. Одна из версий — преднамеренное злодеяние.