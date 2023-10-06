Москва, 6 октября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Доклад главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о расследовании катастрофы самолёта предпринимателя, экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, о котором рассказал президент России Владимир Путин, был не окончательным, сообщил 6 октября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Елена Копылова Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин

Новость дополняется.