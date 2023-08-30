Москва, 30 августа, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Выводов следователей по расследованию катастрофы самолёта Евгения Пригожина пока нет, среди версий рассматривается в том числе преднамеренное злодеяние, заявил 30 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что расследование проводят сотрудники российских служб, и ни о каком «международном» следствии не может быть и речи.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение агентства Reuters о том, что Россия «отказалась» от проведения международного расследования.

«Это именно наше российское расследование…Поскольку нет выводов расследования, то я не могу вам точно это сформулировать, но очевидно, что существуют, рассматриваются, разные версии, среди которых и версия — вы знаете, о чем идет речь — скажем так, преднамеренного злодеяния и так далее», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа частный самолёт Embraer Legacy, летевший из Москвы в Петербург, разбился у тверского села Куженкино. Десять человек: все пассажиры и члены экипажа, погибли.

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27 августа в Следственном комитете РФ заявили, что личности погибших установлены и соответствуют списку, заявленному в полётном листе. В этом списке были в том числе руководители группы «Вагнер», в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Президент России Владимир Путин, комментируя случившееся, назвал Пригожина человеком сложной судьбы, который талантливо работал как в России, так и за границей. Глава государства также отметил вклад бойцов «Вагнер» в борьбу с неонацизмом на Украине и подчеркнул, что это вклад не будет забыт. Президент выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Петербурге. Там же похоронен и его отец, сообщили в группе «Вагнер», отвечая на вопрос о причинах выбора именно этого кладбища. Церемония похорон прошла в закрытом формате.