Москва, 28 августа, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолёта Евгения Пригожина в Тверской области.

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Комментируя сообщение Следственного комитета РФ о том, что личности всех погибших при крушении бизнес-джета под Тверью установлены, Песков отметил, что ранее необходимо было дождаться экспертизы, она была завершена вчера.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин в ходе беседы с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования семье Пригожина.

Также Песков отметил, что не располагает информацией о похоронах бизнесмена.

«Я пока не располагаю информацией о похоронах, ничего не могу вам сказать», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что такие решения принимаются совместно с родственниками и основываются на их решении.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа Следственный комитет сообщил, что завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз, установлены личности всех погибших при крушении самолёта в Тверской области, они соответствуют ранее заявленным спискам Росавиации. В списке числились 10 человек, среди которых и Пригожин.

О крушении частного бизнес-джета стало известно вечером 23 августа. Разбившийся самолёт следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург и пропал с радаров через 26 минут после вылета.

Росавиация сообщила, что Пригожин значился среди пассажиров. Позднее ведомство опубликовало имена находившихся на борту разбившегося воздушного судна.

Говоря о катастрофе, Путин выразил соболезнования семьям погибших. Глава государства отметил, что первичные данные говорят о том, что на борту находились представители группы «Вагнер». Он назвал Пригожина человеком сложной судьбы, но результативным и талантливым бизнесменом.