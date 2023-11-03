Москва, 3 ноября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможности сына Евгения ПригожинаПавла возглавить группу «Вагнер». Об этом он заявил журналистам на брифинге 3 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вопрос не к нам. Не наша тема, никакой информацией здесь я не располагаю», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум 5 октября, президент России Владимир Путин заявил, что тысячи бывших «вагнеровцев» подписали контракты с Минобороны. Как отметил глава государства, нет единого мнения о необходимости частных военных компаний, но, если их и создавать, то только по закону. Путин назвал работу группы «Вагнер» корявой именно из-за отсутствия правовой составляющей.

Как стало известно 2 ноября, бывшие сотрудники группы создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат» и начали боевое слаживание на полигонах в зоне СВО. Глава Чечни Рамзан Кадыров перед этим подтверждал, что «вагнеровцы» переходят на службу в спецназ «Ахмат». По его словам, в очередной группе, изъявившей такое желание, оказались более 170 бывших сотрудников группы.

Спустя день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью Wall Street Journal о якобы передаче сотрудниками группы в Сирии зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Хезболле», заявил, что «Вагнера» де-факто не существует, а рассуждения на тему их действий ни на чём не основываются.