Материалы с тегом «Эван Гершкович»
Путин на вопрос о Гершковиче заявил о лимитах жестов доброй воли
Россия пошла на такое количество жестов доброй воли, что, по-видимому, исчерпала все лимиты для таких действий, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на сайте телеведущего. Так глава государства ответил на вопрос о возможности...
9 февраля 2024
Журналисту WSJ Гершковичу продлили арест по делу о шпионаже
Суд в Москве продлил до 30 марта срок содержания под стражей обвиняемому в шпионаже корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Решение 26 января вынес Лефортовский суд Москвы. «Продлить срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении...
26 января 2024
Уилан испугался, что США оставят его в России и вернут Гершковича
Осуждённый в России за шпионаж американец Полл Уилан заявил в интервью радиостанции WTOP, что боится оказаться брошенным, если США добьются возвращения журналиста Эвана Гершковича. «Русские непреклонны в том, что они хотят совершать обмены только один на один. И, как вы знаете, нас здесь двое —...
29 декабря 2023
Путин прокомментировал обмен заключёнными с США
Утверждение, что сотрудник The Wall Street Journal Эван Гершкович находится под стражей в России без суда и следствия, некорректно, заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. «Вы сказали, что (Гершкович. — Прим. ред.) находится в...
14 декабря 2023
Суд в Москве продлил арест обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича
Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. «Суд удовлетворил ходатайство о продлении Гершковичу срока содержания под стражей до 30 ноября», — сообщили в суде. Предыдущий срок ареста истекал 30 августа. Гершковича...
новость часа
24 августа 2023
Посол США в России посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича
Посол США в России Линн Трейси 14 августа посетила в СИЗО американского журналиста Эвана Гершковича, который обвиняется российскими властями в шпионаже. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. «В понедельник послу США в России был предоставлен доступ к заключённому в тюрьму журналисту Wall...
14 августа 2023
Байдену предсказали проблемы на выборах из-за истории с Тревором Ридом
Администрация президента США Джозефа Байдена боится, что ситуация вокруг бывшего морпеха США Тревора Рида может быть использована против действующего главы Белого дома его политическими противниками на предстоящих выборах, а не того, что из-за этого сорвётся диалог с Россией. Об этом 26 июля...
26 июля 2023
Блинкен заявил, что США и Россия ведут работу над обменом заключёнными
США готовы работать с Россией по обмену заключёнными, невзирая на существующие между странами разногласия, заявил 21 июля госсекретарь Энтони Блинкен в ходе дискуссии, организованной на площадке Аспенского института. «Даже когда у нас присутствуют фундаментальные разногласия, мы сохраняем...
21 июля 2023
Вашингтон подтвердил переговоры с Москвой об обмене заключёнными
США подтвердили переговоры с Россией об обмене заключёнными, в том числе журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, пишет газета The New York Times со ссылкой на заявление советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана. «Были обсуждения, но эти...
новость часа
8 июля 2023
Песков прокомментировал возможность обмена Дунаева и Гершковича
Определённые контакты по обмену заключенными между Россией и США есть, но они должны осуществляться в полной тишине, заявил 4 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы говорили, что определённые контакты на этот счет есть, но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость. Они...
4 июля 2023
Посол США в России посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича
Посол США в России Линн Трейси посетила арестованного американского журналиста, сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом 3 июля сообщает РИА Новости. «Да, мы можем подтвердить, что посол посетила его сегодня», — заявили в американском посольстве. Ранее сообщалось, что Трейси...
3 июля 2023
Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича
Мосгорсуд на закрытом заседании 22 июня признал законным решение о продлении ареста сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. «Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказано в решении суда...
22 июня 2023
Захарова оценила требование конгрессменов немедленно освободить Гершковича
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала принятие Конгрессом США резолюции с требованием к России освободить обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Она написала об этом 14 июня в своём Telegram-канале...
14 июня 2023
Конгресс США одобрил резолюцию с призывом освободить журналиста Гершковича
Палата представителей Соединённых Штатов Америки приняла резолюцию с призывом к России освободить обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Конгресса. Согласно заявлению, в поддержку инициативы...
14 июня 2023
WSJ напомнили о судьбе Гершковича из-за фейков о России
Если американская газета The Wall Street Journal продолжит публиковать фейки о России, это будет означать, что редакцию вообще не интересует судьба арестованного за шпионаж Эвана Гершковича, заявил 26 мая информированный источник РИА Новости. По его словам, в последние дни газета выпустила ряд...
26 мая 2023
В МИД РФ раскритиковали заявление Кирби о необоснованном аресте Гершковича
Деятельность корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге не была связана с журналистикой. Так отреагировала на заявление о необоснованности его ареста, высказанное представителем Совета национальной безопасности США Джоном Кирби, официальный представитель МИД...
23 мая 2023
В США обеспокоены продлением ареста американскому журналисту Гершковичу
Американские дипломаты обеспокоены продлением ареста журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу ещё на три месяца, до 30 августа, говорится в официальном сообщении дипмиссии. Во вторник, 23 мая, в Москве суд принял решение продлить срок предварительного заключения американского репортёра...
23 мая 2023
Суд в Москве продлил арест журналисту WSJ Гершковичу на два месяца
Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста журналисту Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу, которого обвиняют в шпионаже, до 30 августа. Об этом сообщает РИА Новости. «Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 августа», —...
23 мая 2023
ФСБ попросила продлить арест американскому журналисту Гершковичу
ФСБ просит продлить на три месяца арест обвиняемому в шпионаже американскому журналисту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом 23 мая сообщает Лефортовский суд Москвы. В суд поступило ходатайство о продлении меры пресечения Гершковичу в виде содержания под стражей до 30 августа...
23 мая 2023
Песков: Кремль не занимается вопросом о консульском доступе к Гершковичу
Кремль не занимается вопросом предоставления консульского доступа к арестованному в РФ по обвинению в шпионаже корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, заявил 23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, этим вопросом мы не занимаемся», — сказал...
23 мая 2023