Москва, 13 июня, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге в марте прошлого года, собирал на территории в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода», сообщили 13 июня в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Соцсети Эвана Гершковича

Сегодня ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ), возбуждённому против Гершковича.

«Следствием установлено и документально подтверждено, что американский журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что американец совершал незаконные действия, тщательно соблюдая конспирацию.

Следственное управление ФСБ провело предварительное следствие и направило уголовное дело в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА Регнум, Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте прошлого года, известно об этом стало 29 марта. В ФСБ сообщили, что журналист собирал составляющую государственную тайну информацию по заданию США. Силовики отметили, что сведения касались одного из предприятий российского ВПК. Задержали Гершковича в момент, когда он пытался получить секретную информацию.

Обвиняемого в шпионаже Гершковича заключили под стражу, арест по решению суда неоднократно продлевали, последний раз — до 30 июня.

Президент Владимир Путин в начале февраля в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону не исключил варианта освобождения Гершковича «при встречном движении» со стороны спецслужб США. При этом он подчеркнул, что Москва сделала уже столько жестов доброй воли, что, вероятно, исчерпала все лимиты. Президент подчеркнул, что Гершкович — не просто журналист, он получал секретную информацию на конспиративной основе.

Госдеп в начале апреля сообщил, что Вашингтон намерен предложить Москве вариант по обмену Гершковича и осуждённого в России за шпионаж другого гражданина США — Пола Уилана. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, посетив осуждённого в США гражданина РФ Романа Селезнёва, заявил, что Москва готова изучить предложения американской стороны.