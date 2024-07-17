Москва, 18 июля, 2024, 00:10 — ИА Регнум. У России есть неопровержимые доказательства того, что задержанный в Екатеринбурге журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был шпионом. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 17 июля на пресс-конференции по итогам заседаний Совбеза ООН.

vk.comevangershkovich Эван Гершкович

Глава МИД, указывая на неопровержимые доказательства шпионской деятельности Гершковича, пояснил, что спецслужбы двух стран по договоренности президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена ещё от июня 2021 года «ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять».

«Эта тема не любит суеты, периодически американцы вбрасывают её в публичные пространства, что, конечно же, не помогает», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, тема обменов заключенными «любит тишину», поэтому говорить о возможной передаче американской стороне обвиняемого в шпионаже Эвана Гершковича нельзя, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что идёт судебный процесс, поэтому следует дождаться вынесения вердикта. Песков добавил, что эта тема весьма резонансная в США, но не в России.

Гершковича 26 июня доставили в Свердловский областной суд. На процесс приехали, в частности, журналисты из США, Франции, Германии и Великобритании. Заседание состоялось в закрытом режиме. Рассмотрение дела продолжится 13 августа.

В марте 2023 года американского репортёра задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. По версии ФСБ, он собирал данные об одном из оборонных предприятий, составляющих государственную тайну. По данным Генпрокуратуры, Гершкович по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода», где выпускают военную технику.