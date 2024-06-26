Москва, 26 июня, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Тема обменов заключенными «любит тишину», поэтому говорить о возможной передаче американской стороне обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича нельзя, заявил на брифинге 26 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Донат Сорокин/ТАСС Корреспондент The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович

«Эта тема любит тишину», — заявил журналистам представитель Кремля.

В этой связи пресс-секретарь напомнил, что идёт судебный процесс, поэтому следует дождаться вынесения вердикта. Песков добавил, что эта тема весьма резонансная в США, но не в России.

Как сообщало ИА Регнум, Эвана Гершковича 26 июня доставили в Свердловский областной суд. На процесс приехали, в частности, журналисты из США, Франции, Германии и Великобритании. Заседание состоялось в закрытом режиме. Рассмотрение дела продолжится 13 августа.

В марте 2023 года американского репортёра задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По версии ФСБ, он собирал данные об одном из оборонных предприятий, составляющих государственную тайну. По данным Генпрокуратуры, Гершкович по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода».

Лефортовский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок нахождения в СИЗО в последний раз продлили до 30 июня.