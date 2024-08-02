Вашингтон, 2 августа, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Помилованный президентом России Владимиром Путиным и обменянный в США журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович в своём прошении главе российского государства спросил о возможности взять у Путина интервью, сообщило WSJ 2 августа.

ЦОС ФСБ России Эван Гершкович

Официально попросив президента России о помиловании, осуждённый за шпионаж журналист задал свой вопрос в конце обращения, в той части формы, где есть свободное пространство, сказано в материале.

«В последней строке письма был вопрос, согласится ли Путин дать (Гершковичу. — Прим. ред.) интервью после его освобождения», — отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, ранее ФСБ сообщила, что в результате обмена, совершённого в Анкаре, на Родину были возвращены восемь граждан России, находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ, отмечалось также в заявлении.

В Россию вернулись Вадим Красиков (осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артём Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Макушин, Павел Рубцов (обвинённые в шпионаже), Роман Селезнёв и Владислав Клюшин (им вменялся кибершпионаж), а также Вадим Конащёнок (которому вменили в вину контрабанду американских технологий).

Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США, сообщила пресс-служба Кремля. В списке помилованных — осуждённые за шпионаж бывший американский военный Пол Уилан и Гершкович, а также Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и другие граждане России, США и иных стран. Всего в перечне 13 человек.

Обмен выглядит неравноценным с точки зрения количества персонажей, Россия, по сути, отдала Западу в два раза больше лиц, чем получила, но в действительности обмен — в пользу России, поскольку смотреть нужно не на количество обменянных, а на их качество, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.

В марте 2023 года Гершковича задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Сторона обвинения просила приговорить его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Россия располагает неопровержимыми доказательствами причастности Гершковича к шпионажу. Гершкович по заданию ЦРУ собирал секретные сведения о деятельности «Уралвагонзавода», сообщала Генеральная прокуратура. 19 июля Свердловский областной суд признал Гершковича виновным и приговорил его к 16 годам колонии.