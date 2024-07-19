Екатеринбург, 19 июля, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Прокурор потребовал приговорить к 18 годам лишения свободы журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже против России. Об этом журналистам сообщили 19 июля в пресс-службе Свердловского областного суда.

РИА Новости / Владимир Астапкович

В ходе прений государственный обвинитель запросил для Гершковича 18 лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня в Свердловском областном суде состоялось первое заседание по делу Гершковича, оно проходило в закрытом режиме. На процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в России Майкл Дарбинян, а также зарубежные журналисты.

В марте 2023 года американского репортёра задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. По данным Генпрокуратуры, Гершкович по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода», выпускающего военную технику.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 17 июля, что Россия располагает неопровержимыми доказательствами причастности Гершковича к шпионажу. Он отметил, что российские и американские спецслужбы по договорённости президентов с июня 2021 года «ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять».