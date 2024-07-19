Вашингтон, 19 июля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден после вынесенного журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу приговора заявил, что Вашингтон не собираются прекращать попыток добиться его освобождения и возвращения на родину.

Petrov Sergey/Global Look Press

«США не прекратят свои усилия, направленные на то, чтобы вернуть его домой», — говорится в письменном заявлении Байдена, распространённом Белым домом.

Свердловский областной суд 19 июля признал Гершковича виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии. В суде было установлено и документально подтверждено, что американский журналист по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. Он совершал свои преступные действия с соблюдением тщательных мер конспирации.

Сторона обвинения просила приговорить Гершковича к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как передавало ИА Регнум, Гершкович был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге, он свою вину не признал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 июля заявил, что Россия располагает неопровержимыми доказательствами причастности Гершковича к шпионажу. Он отметил, что российские и американские спецслужбы по договорённости президентов с июня 2021 года «ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять».