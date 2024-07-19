Москва, 19 июля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Осуждённый за шпионаж журналист Эван Гершкович по заданию ЦРУ собирал секретные сведения о деятельности «Уралвагонзавода», сообщила 19 июля Генеральная прокуратура.

Донат Сорокин/ТАСС Эван Гершкович

Свердловский областной суд ранее в этот же день признал Гершковича виновным и приговорил его к 16 годам колонии.

«В суде установлено и документально подтверждено, что американский журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 г. собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники», — отметила пресс-служба ведомства.

Гершкович совершал свои преступные действия с соблюдением тщательных мер конспирации, отмечается также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года Гершковича задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Гершкович не признал свою вину, сообщала пресс-служба суда. Сторона обвинения просила приговорить Гершковича к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 июля заявил, что Россия располагает неопровержимыми доказательствами причастности Гершковича к шпионажу. Он отметил, что российские и американские спецслужбы по договорённости президентов с июня 2021 года «ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять».

Тема обменов заключенными «любит тишину», поэтому говорить о возможной передаче Гершковича американской стороне нельзя, отмечал в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал дождаться вынесения вердикта.