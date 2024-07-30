Москва, 30 июля, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Кремль не комментирует сообщения о возможной подготовке обмена заключёнными, в ходе которого в США якобы может вернуться журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, заявил 30 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В марте 2023 года Гершковича задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Журналист не признал свою вину. Гершкович по заданию ЦРУ собирал секретные сведения о деятельности «Уралвагонзавода», сообщала Генеральная прокуратура. Сторона обвинения просила приговорить его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Россия располагает неопровержимыми доказательствами причастности Гершковича к шпионажу. Министр сообщил, что российские и американские спецслужбы по договорённости президентов с июня 2021 года «ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять».

Тема обменов заключенными «любит тишину», поэтому говорить о возможной передаче Гершковича американской стороне нельзя, отмечал в свою очередь Песков. Он призвал дождаться вынесения вердикта. 19 июля Свердловский областной суд признал Гершковича виновным и приговорил его к 16 годам колонии.

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