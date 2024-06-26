Екатеринбург, 26 июня, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Рассмотрение дела американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, продолжится 13 августа. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.

Донат Сорокин/ТАСС Корреспондент The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович

«Следующее заседание назначено на 13 августа», — заявили в суде.

Первое заседание состоялось 26 июня в закрытом режиме. На процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в России Майкл Дарбинян.

Далее процесс также будет закрыт от слушателей, так как материалы дела засекречены.

Как передавало ИА Регнум, Гершковича 26 июня доставили в Свердловский областной суд, его завели в зал заседаний. На процесс приехали не только представители российской прессы, но и иностранные журналисты — из США, Франции, Германии, Великобритании.

В конце марта 2023 года Гершковича задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Как сообщила ФСБ, американский журналист собирал данные об одном из оборонных предприятий, составляющие государственную тайну.

Позднее Лефортовский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок нахождения в СИЗО обвиняемому несколько раз продлевали, последний раз — до 30 июня 2024 года.

Генпрокуратура 13 июня сообщила, что Гершкович по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода». Ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ).