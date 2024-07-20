Вашингтон, 20 июля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Заявления властей США о приговоре признанному виновным в шпионаже журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу не выдерживают никакой критики, заявил 20 июля посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Антон Буценко/РИА Новости Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович

Посол подчеркнул, что США не впервые демонстрируют избирательный подход к правосудию, сообщил Telegram-канал дипмиссии.

«Гершкович осужден не за журналистику, а за шпионскую деятельность. Его вина доказана в ходе судебного процесса. Заявления же о том, что, дескать, Россия подрывает свободу слова и устроила охоту за американцами, не выдерживают критики», — сказал Антонов.

США преследуют граждан России по всему миру и отправляют их в тюрьму под надуманными предлогами, отметил дипломат. Шпиономания в Америке «зашкаливает», подчеркнул он. Двойные стандарты властей США в вопросах свободы слова также очевидны, достаточно вспомнить многолетнее преследование основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа или смерть в украинской тюрьме гражданина США Гонсало Лиры, напомнил Антонов.

«Получается, что «борцами за свободу» объявляются только те, кто занимается подрывной деятельностью против неугодных для Соединённых Штатов государств», — отметил посол.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года Гершковича задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Журналист не признал свою вину. Сторона обвинения просила приговорить его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Россия располагает неопровержимыми доказательствами причастности Гершковича к шпионажу. Министр сообщил, что российские и американские спецслужбы по договорённости президентов с июня 2021 года «ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять».

Тема обменов заключенными «любит тишину», поэтому говорить о возможной передаче Гершковича американской стороне нельзя, отмечал в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал дождаться вынесения вердикта.

19 июля Свердловский областной суд признал Гершковича виновным и приговорил его к 16 годам колонии. Президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения осуждённого.