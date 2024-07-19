Екатеринбург, 20 июля, 2024, 02:42 — ИА Регнум. Журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича признали виновным по делу о шпионаже. 19 июля свердловский областной суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

cnnespanol. cnn.com Журналист WSJ Эван Гершкович

«Признать виновным в совершении преступления. Назначить наказание в виде 16 лет заключения в колонии строгого режима», — объявил решение судья.

Гершкович свою вину не признал.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года Гершковича задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. По данным Генпрокуратуры, журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода», выпускающего военную технику. Его задержали, когда он пытался получить такие сведения.

Предыдущие судебные заседания прошли в закрытом режиме. Сторона обвинения просила приговорить Гершковича к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Президент США Джо Байден после вынесенного Гершковичу приговора заявил, что Вашингтон не собирается прекращать попыток добиться его освобождения и возвращения на родину.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 17 июля, что Россия имеет неопровержимые доказательства причастности Гершковича к шпионажу. Глава МИД отметил, что российские и американские спецслужбы по договорённости президентов с июня 2021 года «ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять».