Екатеринбург, 17 июня, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, начнёт 26 июня рассматривать Свердловский областной суд. Об этом сообщает 17 июня пресс-служба суда.

Владимир Астапкович/РИА Новости Эван Гершкович

Отмечается, что дело Гершковича поступило в областной суд. Процесс будет закрытым, председателем назначен судья Андрей Минеев.

«Первое судебное заседание назначено на 26 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Органы следствия полагают, что Гершкович собирал секретные сведения о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод», которое выпускает и ремонтирует военную технику. Это происходило в марте 2023 года, журналист действовал по заданию ЦРУ. Предварительное следствие провело Следственное управление ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, Гершковича задержали в марте 2023 года в Екатеринбурге в тот момент, когда он пытался получить секретную информацию. По решению Лефортовского суда Москвы журналиста из США отправили под арест. Суд неоднократно продлевал ему срок содержания под стражей, последний раз — до 30 июня. Гершковичу предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ о шпионаже.

В начале февраля в ходе беседы с американским журналистом Такером Карлсоном президент России Владимир Путин заявил, что Гершкович может быть освобождён «при встречном движении» со стороны спецслужб США. При этом он отметил, что на счету Москвы множество жестов доброй воли, и их лимиты, вероятно, исчерпаны. Американец не просто работал журналистом, он получал секретную информацию на конспиративной основе, подчеркнул глава государства.