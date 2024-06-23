Москва, 23 июня, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Бывший морской пехотинец США Пол Уилан, который за шпионаж осуждён в России на 16 лет, в беседе с CNN призвал главу Белого дома Джо Байдена принять «решительные меры», чтобы вернуть его и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на родину.

EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС Пол Уилан

Уилан призвал заполнить тюрьму Гуантанамо чиновниками из РФ, арестовать российских шпионов, а также сделать всё, что заставит Кремль вернуть арестованных американцев.

По его мнению, без «решительных мер» Москва продолжит «хватать» граждан Соединенных Штатов.

Пол Уилан был осуждён в 2018 году. Он помещён в колонию в Мордовии. Осужденный американец работает на швейной фабрике.

Как сообщало ИА Регнум, Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге в марте 2023 года, собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода».

В ФСБ сообщили, что журналист собирал составляющую государственную тайну информацию по заданию США.

Спецпосланник президента США по делам заключённых Роджер Карстенс, работающий в структуре Госдепартамента, в апреле 2024 года заявил, что американские власти готовят новое предложение Москве по обмену Пола Уилана и Эвана Гершковича.