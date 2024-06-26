Москва, 26 июня, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков рассказал 26 июня о возможности обмена заключёнными между Россией и США.

Марина Круглякова/ТАСС

«Начат важный процессуальный этап, но временной диапазон шагов прогнозировать преждевременно», — передаёт слова дипломата «Лента. ру».

Как подчеркнул дипломат, США не должны отмахиваться от сигналов России по вопросам обмена заключёнными. Рябков в этой связи добавил, что американская сторона должна серьёзнее отнестись к сигналам со стороны России и вдуматься в их суть.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин прокомментировал возможный обмен заключёнными с США. Глава государства тогда заявил, что Россия не оказывается от идеи возвращения в США осуждённых за шпионаж американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. Диалог с Вашингтоном идёт, но идёт непросто, отмечал Путин. Российский лидер добавил, что Москва надеется, что решение по вопросу об обмене будет найдено.

Бывшего американского морского пехотинца Уилана осудили в России на 16 лет колонии за шпионаж в 2020 году. В конце 2018 года его задержали. Сообщалось, что он получил список сотрудников одного из российских силовых ведомств на электронном носителе.

В марте 2023 года Гершковича задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Он собирал данные об одном из оборонных предприятий, составляющие государственную тайну. Суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он пробудет до 30 июня.

Гершковича 26 июня доставили в Свердловский областной суд. Заседание состоялось в закрытом режиме. Рассмотрение дела продолжится 13 августа.

На брифинге 26 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема обменов заключенными «любит тишину». В этой связи представитель Кремля заявил, что говорить о возможной передаче Гершковича пока нельзя. Он напомнил, что идёт судебный процесс, поэтому следует дождаться вынесения вердикта.