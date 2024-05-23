Москва, 23 мая, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Полная тишина — залог результативности межгосударственных контактов по освобождению находящихся в заключении лиц. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 23 мая журналистам, комментируя обещание экс-президента США Дональда Трампа добиться освобождения обвиняемого в России в шпионаже Эвана Гершковича.

РИА Новости/Владимир Астапкович Эван Гершкович

«Здесь каких-то контактов с Дональдом Трампом, естественно, у Путина нет», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, о контактах по теме лиц, находящихся в заключении, можно сказать, что их следует осуществлять в полной тишине. Только так они могут быть результативными.

Ранее в соцсети Truth Social Дональд Трамп заявил, что сможет добиться освобождения Гершковича, если снова займёт пост президента США. Из его слов следовало, что Путин якобы для него может освободить журналиста. В апреле в интервью журналу Time Трамп утверждал, что действующий президент Джо Байден не способен добиться освобождения американца.

Как сообщало ИА Регнум, о задержании журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге стало известно 30 марта 2023 года. По данным ФСБ, он собирал сведения об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну. Песков ранее отмечал, что Гершковича взяли с поличным.

Спецпосланник президента США по делам заключённых Роджер Карстенс, работающий в структуре Госдепартамента, в апреле 2024 года заявил, что американские власти готовят новое предложение Москве по обмену осуждённого в РФ за шпионаж американца Пола Уилана и находящегося под стражей Гершковича.