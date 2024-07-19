Москва, 19 июля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Судебный процесс по делу журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича проходит в закрытом режиме, так как шпионаж — чувствительная тема. Об этом заявил 19 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Там обвинение в шпионаже, поэтому это весьма и весьма чувствительная сфера, поэтому судьёй был избран режим закрытости», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что не может комментировать решение об ускоренном судебном процессе. Так решил суд, Кремль не может это комментировать, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, дело Гершковича рассматривается в Свердловском областном суде в закрытом режиме, свою вину журналист не признаёт. В ходе прения сторон 19 июля обвинение запросило для обвиняемого 18 лет колонии строгого режима. В этот же день ожидается вынесение приговора.

В марте 2023 года американского репортёра задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. По данным Генпрокуратуры, Гершкович по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода», выпускающего военную технику.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 17 июля, что Россия располагает неопровержимыми доказательствами причастности Гершковича к шпионажу.