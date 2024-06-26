Екатеринбург, 26 июня, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, 26 июня доставили в Свердловский областной суд.

Донат Сорокин/ТАСС Корреспондент The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович

Американского журналиста завели в зал заседаний. В суд приехали не только представители российской прессы, много иностранных журналистов — из США, Франции, Великобритании, Германии.

Как сообщало ИА Регнум, Гершковича в конце марта прошлого года задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Как сообщила ФСБ, американский журналист собирал данные об одном из оборонных предприятий, составляющих государственную тайну.

Гершковича доставили в Лефортовский районный суд Москвы, где ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок нахождения в СИЗО обвиняемому несколько раз продлевали, последний раз — до 30 июня 2024 года.

Как сообщила 13 июня Генпрокуратура, Гершкович по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода». Ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

17 июня стало известно, что дело Гершковича поступило в Свердловский областной суд и первое заседание пройдёт 26 июня.