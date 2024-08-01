Вашингтон, 1 августа, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Признанный в России виновным в шпионаже и приговорённый к 16 годам колонии строгого режима журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович вернётся в США 1 августа в рамках обмена заключёнными. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News.

Донат Сорокин/ТАСС Эван Гершкович

Журналист заверил, что получил информацию о возвращении Гершковича от газеты The Wall Street Journal. Других подробностей телеведущий не привёл.

По его словам, канал работает над получением большей информации о возможном обмене.

Как сообщало ИА Регнум, между Россией, Белоруссией, ФРГ, США и Словенией, а также несколькими другими странами в ближайшее время возможен масштабный обмен заключёнными, утверждал 31 июля словенский телеканал N1. Так, Любляна может обменять супругов-россиян Артёма и Анну Дульцевых, которых задержали и осудили за шпионаж. Также в рамках обмена в Россию из Германии может вернуться Вадим Красиков. В то же время как российская сторона отправит домой осуждённых за шпионаж американцев: журналиста Эвана Гершковича и бывшего военного Пола Уилана.

31 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают активно работать с Россией по вопросу новых возможных обменов заключёнными. Американский лидер Джо Байден лично уделяет внимание этому вопросу, добавил Кирби.

Кремль не комментирует сообщения о возможной подготовке обмена заключёнными, в ходе которого в США якобы может вернуться журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, заявил 30 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тема обменов заключёнными «любит тишину», поэтому говорить о возможной передаче Гершковича американской стороне нельзя, отмечал Песков.