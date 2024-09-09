Москва, 9 сентября, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Кремль пока не заинтересован в том, чтобы президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Эвану Гершковичу, ранее освобождённому в рамках обмена заключёнными. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 9 сентября журналистам.

Константин Кокошкин/ИЗВЕСТИЯ

"Для того, чтобы было интервью зарубежным СМИ и каким-то конкретным, нам нужно иметь повод. Пока такого повода мы не видим", - ответил Песков на вопрос, есть ли ответ на просьбу Гершковича об интервью.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа Путин подписал указы о помиловании 13 человек, переданных США в рамках обмена заключёнными. В их числе были журналист газеты The Wall Street Journal (WSJ) Гершкович и военный Пол Уилан, осуждённые в России за шпионаж.

В официальном прошении о помиловании Гершкович попросил Путина об интервью. Ранее, 2 августа, Песков заявил, что Путин даст интервью зарубежным СМИ, если сочтёт необходимым.