Материалы с тегом «Энтони Блинкен»
Байден поручил госсекретарю Блинкену выделить помощь Украине на $126 млн
Глава Белого дома Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь украинской армии. Об этом сообщается в меморандуме администрации США. В документе указано, что президент Байден делегирует госсекретарю Блинкену «полномочия определить важность для интересов безопасности США выделения...
13 марта 2024
Швеция стала членом НАТО
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон передал госсекретарю США Энтони Блинкену документы о вступлении королевства в НАТО, тем самым официально завершив процедуру вступления страны в альянс. «Позвольте мне быть первым, кто поприветствует Швецию в качестве 32-го члена Организации...
7 марта 2024
Блинкен сообщил о скорой отставке Нуланд
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ближайшие недели покинет пост. Об этом 5 марта сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что Нуланд сама уведомила его о намерении уйти в отставку. «Виктория Нуланд дала мне знать, что намеревается в...
5 марта 2024
Американист назвал истерикой заявление Остина о возможной войне НАТО с РФ
Заявление министра обороны США Ллойда Остина о возможном столкновении НАТО с Россией можно охарактеризовать как истерическое. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 1 марта высказал политолог, американист, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. Он пояснил, что Остин является одним из ключевых...
новость часа
1 марта 2024
Путин преподал США урок истории на примере прадеда Блинкена, пишут СМИ
Президент России Владимир Путин мастерски преподал госсекретарю США Энтони Блинкену урок истории, использовав слова последнего о бегстве его прадеда из России в 1904 году. Об этом 23 февраля написала турецкая газета DikGAZETE. Автор публикации напомнил, что президент России в беседе с журналистом...
23 февраля 2024
Блинкен заявил, что не общался с Лавровым на встрече глав МИД G20
Госсекретарь США Энтони Блинкен не общался с главой МИД России Сергеем Лавровым на заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран «Группы двадцати» (G20) в Бразилии. Об этом заявил сам глава Госдепа 22 февраля на пресс-конференции по итогам заседания. «У меня не было прямых контактов с...
23 февраля 2024
Лавров жёстко ответил на слова Блинкена о «демократическом столе»
Соединённым Штатам Америки нужно постараться не подавиться, заявил 22 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, комментируя выступление на Мюнхенской конференции по безопасности госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что странам суждено либо...
22 февраля 2024
Блинкен заявил, что США не видят условий для переговоров по Украине
Американские власти не наблюдают условий для переговоров по урегулированию украинского кризиса, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщило агентство Reuters. Встреча Блинкена с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой прошла в бразильской столице, откуда глава...
22 февраля 2024
Блинкен заявил о несогласии со словами Лулы да Силвы о геноциде в Газе
Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен на встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой обозначил своё несогласие с его сравнением действий Израиля в секторе Газа с преступлениями нацистской Германии, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью...
22 февраля 2024
Захарова оценила просьбу Блинкена использовать гендерно нейтральные термины
Некоторым сотрудникам Государственного департамента Соединённых Штатов Америки ещё только предстоит заслужить обращение «люди», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя попавшие в СМИ рекомендации Энтони Блинкена сотрудникам Госдепа...
21 февраля 2024
Блинкен заявил о желании арабских стран нормализовать отношения с Израилем
Почти все арабские страны выступают за нормализацию отношений с Израилем, заявил 17 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен. «Почти каждая арабская страна хочет по-настоящему интегрировать Израиль в регион для нормализации отношений, если это ещё не сделано», — сказал он на Мюнхенской конференции...
новость часа
17 февраля 2024
Глава МИД КНР призвал США придерживаться принципа «одного Китая»
Для устойчивости ситуации в Тайваньском проливе США должны соблюдать принцип «одного Китая» и не поддерживать «независимость Тайваня», заявил на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И. «Если США действительно...
17 февраля 2024
Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»
Публичные заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о сбежавшем из России в 1904 году прадеде могут обернуться провалом. Судя по всему, Блинкен — «наш человек», сказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля. Российский лидер...
15 февраля 2024
Путин после интервью с Карлсоном обсудил с ним «демонизацию России»
Российский президент Владимир Путин рассказал, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном было время обсудить с ним «демонизацию России». Путин пояснил, что не все темы вошли в интервью, о которых стороны хотели бы сказать. Например, вопрос демонизации России. Он привёл пример...
15 февраля 2024
Песков напомнил, что вопросы обмена заключёнными «любят тишину»
Вопросы обмена заключёнными между Россией и США любят тишину, решения об обменах могут быть приняты только в тишине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 14 февраля, комментируя разговор американского госсекретаря Энтони Блинкена с Полом Уиланом, отбывающим в российской...
14 февраля 2024
Блинкен заявил о телефонном разговоре с заключённым в РФ Полом Уиланом
Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил по телефону с американцем Полом Уиланом, отбывающим наказание в России за шпионаж. Разговор состоялся 12 февраля, уточнил Блинкен в ходе выступления в вашингтонском центре имени Вудро Вильсона. «Я переговорил по телефону с Полом Уиланом. Мы каждый божий...
13 февраля 2024
Жапаров призвал США не вмешиваться во внутренние дела Киргизии
Президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к госсекретарю Соединённых Штатов Энтони Блинкену с призывом не вмешиваться во внутренние дела республики. Об этом Жапаров написал в письме, копию которого опубликовал в соцсетях. По его словам, Киргизия выступает за равноправное сотрудничество и готова...
12 февраля 2024
Госдеп США: у Блинкена отсутствует позиция по интервью Путина Карлсону
Госсекретарь США Энтони Блинкен не придерживается какой-либо позиции в отношении интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Соответствующее заявление сделал 8 февраля официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель. «У госсекретаря на самом деле...
9 февраля 2024
Блинкен признал высокие потери среди мирного населения в секторе Газа
Высокие потери среди мирного населения сектора Газа из-за действий Израиля признал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве. Об этом 7 февраля сообщает телеканал ABC News. По словам Блинкена, дальнейшей эскалации конфликта способствует в том числе риторика некоторых...
8 февраля 2024
Блинкен дал оценку ответу ХАМАС на проект соглашения по сектору Газа
Ответ палестинского движения ХАМАС на проект соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа оставляет возможность для компромисса, заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Израиле 7 февраля. «Очевидно, среди того, что было...
8 февраля 2024