Будет хорошо, если США и Украина подпишут сделку по разработке редкоземельных и критически важных полезных ископаемых, потому что Россия намного больше и сильнее. Такой довод, по словам Дональда Трампа, он привёл в ходе короткой встречи с Владимиром Зеленским в Ватикане. Информация была обнародована 30 апреля в ходе общения президента США с журналистами американского кабельного телеканала NewsNation. Отмечалось также, что российская армия якобы не так сильна, как «перестроенная» Трампом армия США. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1162-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп и Зеленский

15-минутное общение Трампа с Зеленским произошло перед началом церемонии похорон главы Римско-католической церкви 26 апреля. Ранее американский лидер заявлял, что во время беседы глава киевского режима попросил выделять больше оружия и что с подобной просьбой Киев обращается к Вашингтону на протяжении трёх последних лет.

Это была первая встреча Зеленского и президента США после словесной перепалки в Овальном кабинете 28 февраля, где готовился к подписанию один из вариантов сделки. Избравшись президентом, Трамп неоднократно подчёркивал, что американский народ заслуживает окупаемости, получения какой-то компенсации за миллиарды, которые он вложил в украинский конфликт.

Ранее экс-госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Зеленский сам предложил американцам полезные ископаемые Украины взамен на военную помощь в рамках его «плана победы». На что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в середине апреля 2025 года подчёркивала, что Соединённые Штаты даже не скрывают, что использовали главу киевского режима.

«С какой же брезгливостью относятся к Зеленскому его кураторы. Даже не считают нужным это скрывать. Купили его с потрохами, использовали, а теперь об него же вытирают грязные и окровавленные руки», — отмечала дипломат.

О том, что Киеву теперь придётся перечислять 50% доходов от всех новых лицензий и ренты на добычу полезных ископаемых в общий с США фонд, заявил 30 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

А заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее отмечал, что одобрение Зеленским сделки с США по полезным ископаемым может привести к его свержению.

О состоянии же российской армии в конце 2024 года высказался Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Он подчеркнул, что её боеготовность сейчас является самой высокой в мире.

«То же самое касается и российской оборонной промышленности. Мы наращиваем производство всего, что нужно для наших армии и флота. Делаем это достаточно уверенно и быстрыми темпами», — отмечал российский лидер на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.