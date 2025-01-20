Вашингтон, 20 января, 2025, 07:08 — ИА Регнум. Госсекретарь уходящей администрации США Энтони Блинкен в 2022 году добился, чтобы киевский режим продолжал конфликт вместо проведения переговоров. Об этом 18 января написала газета The New York Times (NYT).

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

«В конце 2022 года председатель объединённого комитета начальников штабов Марк Милли предложил, чтобы Киев… принял участие в мирных переговорах с Москвой. Однако Блинкен настоял на продолжении боевых действий. Он был не столько миротворцем, сколько военным стратегом», — отметили в издании.

Также в статье указали, что именно госсекретарь предложил ввести санкции против России, организовал поставки оружия на Украину, привлекая к этому почти 50 стран мира.

В ходе всего конфликта Блинкен выступал против менее склонных к риску чиновников Пентагона, убеждал в необходимости отправки военной помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января газета The New York Times рассекретила документы Белого дома. По данным издания, администрация Джо Байдена тайно вкладывала денежные средства в производство беспилотных летательных аппаратов на Украине. Кроме того, содействие заключалось в отправке на Украину сотрудников американской разведки для участия в создании программы по беспилотникам.

Энтони Блинкен 4 января признался, что США начали вооружать ВСУ задолго до российской спецоперации, ещё в сентябре 2021 года. По его словам, в Вашингтоне предвидели вооружённый конфликт между Россией и Украиной, поэтому подготовились к нему, а также помогли подготовиться Киеву.