Вашингтон, 4 января, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Киевский режим вряд ли сможет вернуть территории, присоединившиеся к России. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос журналиста.

Global Look Press/Chuck Kennedy/Us State

«Вопрос не в уступке. Вопрос в том, что линия фронта с практической точки зрения в обозримом будущем вряд ли сильно сдвинется. Украина всегда, всегда будет претендовать на эту территорию. Вопрос в том, найдет ли она при поддержке других способ вернуть утраченную территорию?» — отметил он.

Блинкен также уточнил, что для установления прочного мира на Украине Киеву необходимо будет предоставить гарантии безопасности, а также принять страну в Североатлантический альянс (НАТО). При этом ранее госсекретарь признавал, что вступление Украины в военный блок серьёзно осложнит мирные переговоры с российской стороной.

Как передавало ИА Регнум, 4 января Блинкен также признал, что США начали вооружать Украину задолго до российской спецоперации, ещё в сентябре 2021 года. Он отметил, что в Вашингтоне предвидели вооружённый конфликт между Россией и Украиной, поэтому подготовились к нему, а также помогли подготовиться Киеву.

Ранее обозреватели издания Financial Times в своей публикации отметили, что в 2025 году киевскому режиму придётся подписать мирный договор с Россией, отказавшись от регионов, ранее входивших в состав Украины.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.