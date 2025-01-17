Вашингтон, 18 января, 2025, 01:21 — ИА Регнум. Одним из ключевых условий сделки избранного американского президента Дональда Трампа по Украине является желание Киева прекратить военные действия. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Я считаю, что новая администрация находится в том положении, когда, если украинцы того пожелают и сделают такой выбор, она может помочь им заключить выгодную сделку», — пояснил Блинкен 16 января в ходе брифинга в Госдепартаменте.

Госсекретарь США добавил, что Россия на время прекращения огня может перегруппироваться и вновь атаковать. В связи с этим сделка о прекращении огня должна включать «эффективное сдерживание», чтобы РФ не предприняла повторной атаки.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп планирует завершить военный конфликт на Украине с целью получить Нобелевскую премию мира, считает бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер. Украине придётся смириться с потерей некоторых территорий, добавил он.

Команда Трампа планирует добиться урегулирования украинского конфликта за счёт санкционного давления на нефтяной сектор России, написало американское агентство Bloomberg. Ранее введённые уходящим президентом США Джо Байденом санкции могут быть ужесточены, чтобы ускорить переговорный процесс по Украине, а в случае появления перспективы урегулирования будут ослаблены, уточнили в издании.

По мнению находящегося в СИЗО по подозрению в госизмене депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, глава киевского режима Владимир Зеленский может предпринять попытки испортить репутацию Дональда Трампа как миротворца. Новая администрация Белого дома в ответ на действия Киева может лишить ВСУ передачи развединформации и отключит системы Starlink. Это в конечном итоге приведёт к обвалу фронта и ещё большим территориальным потерям, заявил депутат.