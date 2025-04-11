Москва, 11 апреля, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Соединённые Штаты даже не скрывают, что использовали главу киевского режима Владимира Зеленского для заключения сделки по полезным ископаемым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa

Ранее экс-госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Зеленский сам предложил американцам полезные ископаемые Украины взамен на военную помощь в рамках его «плана победы».

«С какой же брезгливостью относятся к Зеленскому его кураторы. Даже не считают нужным это скрывать. Купили его с потрохами, использовали, а теперь об него же вытирают грязные и окровавленные руки», — отметила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, украинская делегация с 11 по 12 апреля может прибыть в Вашингтон для переговоров с американской стороной по сделке о редкоземельных металлах.

Зеленский отказывался от сделки уже дважды: во время визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев, а также во время посещения Белого дома, где по его вине произошла перепалка с президентом США Дональдом Трампом.

Экс-полковник ВВС США Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский играет в опасную игру, в очередной раз отказываясь подписывать с США договор об ископаемых.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее отмечал, что одобрение Зеленским сделки с США по полезным ископаемым может привести к его свержению.