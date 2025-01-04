Москва, 4 января, 2025, 18:53 — ИА Регнум. Одной из задач спецоперации является демилитаризация Украины. Об этом заявила 4 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя признание действующего госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что США начали вооружать Украину ещё до начала украинского конфликта.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Она отметила, что Россия говорила о таких шагах Запада много лет.

«И про накачку Штатами и Британией Украины оружием, и про бесконечные натовские учения в акватории Чёрного моря с нарушением российских границ, и про опасное сближение военной авиации западных стран с гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве нашей страны», — сказала Захарова, слова которой приводит «РИА Новости».

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия, проводя спецоперацию, обеспечивает свою безопасность.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года Анатолий Антонов, возглавлявший тогда посольство РФ в США, отмечал, что Украина была переполнена западным вооружением, когда глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о планах приобрести ядерное оружие.

В начале декабря 2022 года бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были подписаны Западом только для того, чтобы дать время Киеву, чтобы он стал сильнее. Она добавила, что в 2014–2015 годах страны НАТО вряд ли могли бы оказать киевскому режиму поддержку в том объёме, в котором они начали предоставлять её позже.

Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что никакая военная помощь Украине не сможет изменить ход спецоперации. Кроме того, он отмечал, что поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.