Вашингтон, 15 января, 2025, 00:35 — ИА Регнум. Армения и США подписали документ о стратегическом партнёрстве, а также создали соответствующую комиссию. Церемония прошла 14 января в Вашингтоне в рамках встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщило издание Armenpress.

Mfa.am Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен

По словам Блинкена, созданная комиссия по стратегическому партнёрству даёт основу для расширения двустороннего сотрудничества в ряде ключевых областей: экономические вопросы, безопасность и оборона, демократия, правосудие.

Арарат Мирзоян в свою очередь отметил, что хартия стратегического партнёрства Армении и США обеспечивает прочную основу и делает сотрудничество более амбициозным, охватывая различные сферы. Премьер Армении также обратил внимание на значительное развитие за последние годы отношений между двумя странами.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подписание Арменией договора о стратегическом партнёрстве с США суверенным правом республики. США никогда не играли стабилизирующую роль на Южном Кавказе, а, скорее, наоборот, указал представитель Кремля. Он добавил, что Штаты пытаются всячески «затягивать в свой кильватер новые и новые страны».

В апреле 2024 года Арарат Мирзоян утверждал, что для Армении основными партнёрами стали США и ЕС. Ереван продолжит укреплять экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном, заверил он и призвал не считать это переломным моментом.