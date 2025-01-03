Вашингтон, 3 января, 2025, 23:31 — ИА Регнум. В Вашингтоне «крайне обеспокоены» возможностью применения Россией ядерного оружия. Об этом в интервью газете Financial Times заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Илья Питалев/РИА Новости

«Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это крайне серьёзно», — сказал Блинкен.

Госсекретарь считает, что в вопросе применения Россией ядерного оружия роль сдерживающего фактора мог бы сыграть Китай.

Как сообщало ИА Регнум, Россия исходит из формулы о недопустимости ядерной войны, но никому не стоит испытывать терпение РФ при отстаивании своих интересов. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров 25 декабря в эфире телеканала «Россия-1».

19 ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». В документе говорится, что базовый принцип доктрины не изменился. Соответствующее правило гласит, что применение ядерного оружия является крайней мерой для защиты суверенитета России.