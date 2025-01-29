Москва, 29 января, 2025, 16:23 — ИА Регнум. По американским законам покушение на президента России может грозить обвиняемым казнью на электрическом стуле, заявил в среду, 29 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Susan Walsh/AP/TASS Джо Байден

На пленарном заседании нижней палаты парламента он прокомментировал высказывания журналиста Такера Карлсона о возможном участии экс-президента США Джозефа Байдена и бывшего госсекретаря Энтони Блинкена в обсуждении покушения на Владимира Путина.

«Это преступление. Пускай докажут, что это страна демократии. Пускай Байден отправляется вместе с Блинкеном на электрический стул, вот тогда весь мир увидит — это демократия. А если замолчат, заволокитят, ну тогда рот не открывайте и не учите никого», — сказал Володин.

Он также ответил, что к подобной информации следует отнестись серьёзно и дать незамедлительный и жёсткий ответ.

Как передавало ИА Регнум, Карлсон ранее рассказал о попытках администрации США убить президента России и назвал эти попытки «безумием». Особую ответственность он возложил на Блинкена, который, по словам Карлсона, фактически руководил американским государством в последние месяцы правления Байдена и делал всё, чтобы ускорить начало войны между Россией и США.

Карлсон не привёл доказательств намерений администрации США убить президента России, а бездоказательной информации лучше не доверять, заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Вместе с тем он отмечал, что спецслужбы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и безопасности лиц, которые находятся под государственной охраной, и в первую очередь президента.