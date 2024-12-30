Вашингтон, 30 декабря, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Вашингтон в рамках нового пакета военной помощи передаст Киеву оружие с армейских складов на сумму 1,25 млрд долларов, заявил 30 декабря госсекретарь СШАЭнтони Блинкен.

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Известно, что в новый пакет военной помощи войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, системы противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, ракеты TOW и прочее оружие.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден 30 декабря объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд. Новый пакет помощи включает $1,25 млрд для Вооружённых сил Украины и $1,22 млрд в рамках инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности.

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