Вашингтон, 9 февраля, 2025, 03:14 — ИА Регнум. Экс-госсекретаря Энтони Блинкену и бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана намерен лишить доступа к секретным сведениям президент США Дональд Трамп. Об этом 8 февраля сообщает газета The New York Post.

Gage Skidmore Смеющийся Трамп

Отмечается, что решение по Блинкену Трамп примет в связи с участием госсекретаря в кампании по обелению Хантера Байдена, сына экс-президента США Джозефа Байдена. Именно Блинкен организовал открытое письмо, которое подписали вместе с ним 50 бывших сотрудников разведки накануне выборов 2020 года. В письме ложно утверждалось, что фотографии и видеозаписи из ноутбука Хантера Байдена, где он употребляет алкоголь, наркотики и домогается к несовершеннолетним, являются российской дезинформацией.

Вместе с Блинкеном лишатся доступа к секретной информации и все экс-сотрудники разведки, подписавшие письмо.

Кроме того, лишиться доступа к секретным сведениям может генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и окружной прокурор Манхэттена Альвин Брэгг, которые ранее вели дела против Трампа.

Все, кого лишат доступа к секретным данным, лишатся также права доступа на все объекты федерального значения, в том числе в здания суда, тюрьмы, отделения ФБР, офисы прокуроров.

«Это скорее оскорбление и пощечина, чем реальный сдерживающий фактор», — пояснил адвокат Боб Костелло, который давал показания в качестве свидетеля защиты в суде над Трампом на Манхэттене.

Ранее ИА Регнум сообщало, что доступ к секретным сведениям приостановил для экс-президента США Джозефа Байдена действующий американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома напомнил, что прецедент с лишением доступа к секретным данным создал сам Байден в 2021 году, когда поручил разведывательному сообществу наложить запрет на доступ к данным, связанным с национальной безопасностью, для Трампа. Обычно доступ к секретной информации остаётся у бывшего президента в качестве привилегии.