Вашингтон, 18 января, 2025, 04:54 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил условия, при которых возможно достижение мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом он заявил на брифинге в Госдепартаменте 16 января.

Иван Шилов ИА Регнум Энтони Блинкен

Политик подчеркнул, что ключевым условием для достижения соглашения с Россией является желание Украины прекратить военные действия. Он выразил уверенность в том, что новая администрация Белого дома может помочь украинцам, если они примут такое решение.

Также Блинкен, который вскоре покинет свой пост, отметил, что Россия может использовать временное прекращение огня для перегруппировки и подготовки к новым атакам. По его мнению, любое прекращение огня должно сопровождаться «эффективными мерами сдерживания», чтобы предотвратить повторение ситуации.

Госсекретарь США подчеркнул, что это является необходимым элементом любой устойчивой и выгодной сделки для Украины.

Как сообщало ИА Регнум, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский может предпринять попытки испортить репутацию избранного президента США Дональда Трампа как миротворца.

Новая администрация Белого дома в ответ на действия Киева может лишить ВСУ передачи развединформации и отключить системы Starlink. Это в конечном итоге приведёт к обвалу фронта и ещё большим территориальным потерям, заявил депутат.

Зеленский согласится на переговоры с Россией в том случае, если Трамп перестанет выделять финансовую помощь Украине. Такое мнение озвучил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 10 января подчёркивал, что позиция РФ касательно украинского конфликта и путей его разрешения была изложена Владимиром Путиным в июне 2024 года. По словам представителя Кремля, глава государства неоднократно заявлял о готовности провести беседу с Дональдом Трампом и лидерами других стран, для этого необходимо лишь обоюдное желание вести диалог.