Вашингтон, 11 марта, 2025, 00:01 — ИА Регнум. По указу президента США Дональда Трампа допуск к секретной информации аннулировали для бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и экс-советника главы Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом 10 марта объявила глава национальной разведки США Тулси Габбард.

AP/TASS

«Согласно директиве президента США, я отменила допуски к секретной информации и запретила доступ к секретной информации для Энтони Блинкена, Джейка Салливана, Лизы Монако, Марка Заида, Нормана Эйзена, Летиции Джеймс, Элвина Брэгга и Эндрю Вайсмана, а также для 51 подписавшего письмо Хантера Байдена с «дезинформацией», — сообщила она в соцсети Х.

Кроме того, ежедневный брифинг Трампа больше не предоставляется бывшему американскому лидеру Джо Байдену, заключила Габбард.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля газета The New York Post писала, что именно Блинкен организовал открытое письмо, которое подписали вместе с ним 50 бывших сотрудников разведки накануне выборов 2020 года. В письме ложно утверждалось, что фотографии и видеозаписи из ноутбука Хантера Байдена, где он употреблял алкоголь, наркотики и домогался несовершеннолетних, являются российской дезинформацией.

В начале февраля Дональд Трамп приостановил доступ к секретным сведениям для Джозефа Байдена. Глава Белого дома напомнил, что прецедент с лишением доступа к секретным данным создал сам Байден в 2021 году, когда поручил разведывательному сообществу наложить запрет на доступ к данным, связанным с национальной безопасностью, для Трампа. Обычно доступ к секретной информации остаётся у бывшего президента в качестве привилегии.