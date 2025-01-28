Москва, 28 января, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Спецслужбы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и безопасности лиц, которые находятся под государственной охраной, в первую очередь главы государства, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

Так он прокомментировал высказывания американского журналиста Такера Карлсона, ранее заявившего, что руководители администрации экс-президента США Джозефа Байдена пытались убить Владимира Путина.

«Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства», — заявил Песков.

Как передавало ИА Регнум, Карлсон в интервью журналисту Мэтту Таибби назвал попытки администрации США убить президента России «безумием». Особую ответственность он возложил на бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена, который, по словам Карлсона, фактически руководил американским государством в последние месяцы правления Байдена и делал «всё возможное», чтобы ускорить начало войны между Россией и США.

В июле 2024 года глава управления разведки минобороны киевского режима Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что киевский режим организовывал попытки покушения на Путина, но они оказались неудачными. Песков отмечал, что угрозы от киевского режима очевидны, а безопасность президента России обеспечивают на должном уровне.