Вашингтон, 4 января, 2025, 16:03 — ИА Регнум. США начали вооружать Украину задолго до российской спецоперации, ещё в сентябре 2021 года. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в интервью газете The New York Times, опубликованном 4 января.

Global Look Press/CNP/AdMedia

Он отметил, что в Вашингтоне предвидели вооружённый конфликт между Россией и Украиной, поэтому подготовились к нему, а также помогли подготовиться Киеву.

«Мы позаботились о том, чтобы задолго до начала военных действий, начиная с сентября, а затем и в декабре, Украина незаметно получила много оружия, чтобы у неё было всё необходимое для самообороны», — сказал Блинкен.

По его словам, киевский режим получил, в частности, ракетные комплексы Stinger и Javelin. Они позволили ВСУ противостоять российским военным.

Глава Госдепартамента добавил, что решения о том, что «давать и когда давать» Украине, принимались с учётом многих факторов. В том числе оценивалась способность украинских военных пользоваться тем или иным вооружением и обслуживать его.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря действующий президент США Джо Байден заявил, что уже запущен процесс передачи Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет. Он добавил, что Киеву будет выделено почти $2,5 млрд в качестве помощи в области безопасности.

В начале декабря Блинкен проинформировал, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи объёмом $725 млн. Украинские войска получат очередную партию противопехотных мин, ракеты Stinger, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибров 155 мм и 105 мм, беспилотники и боеприпасы для борьбы с БПЛА. Также киевский режим получит от Белого дома противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты TOW, стрелковое оружие и инструкторов.

Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что никакая военная помощь Украине не сможет изменить ход спецоперации, которую РФ начала 24 февраля 2022 года, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.