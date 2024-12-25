Киев, 25 декабря, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и американский госсекретарь Энтони Блинкен начали готовить главу киевского режима Владимира Зеленского к конфликту с Россией в 2020 году. Об этом 25 декабря заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

«Только сейчас стало понятно, что Байден и Блинкен ещё с осени 2020-го года взяли курс на войну с РФ руками Зеленского и обеспечили ему бессменную власть для реализации своих планов», — написал он в Telegram-канале.

Дубинский заявил, что на Украине ещё в 2020 году приступили к ограничению возможностей тех, кто мог сопротивляться идеологии внешнего управления. После этого Зеленский подчинил судебную систему и узурпировал власть с помощью силовых структур, послушного парламента и иностранной поддержки.

«Сегодня нет законных механизмов убрать от власти просроченного Зеленского», — заявил Дубинский.

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