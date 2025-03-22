Вашингтон, 22 марта, 2025, 06:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отозвал доступ к секретной информации у бывшего вице-президента Камалы Харрис, у экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и членов семьи экс-президента Джо Байдена. Об этом говорится в разосланном Белым домом меморандуме для глав исполнительных департаментов и агентств.

Джо Байден и Камала Харрис

«Я определил, что доступ следующих лиц к секретной информации больше не отвечает национальным интересам», — написал Трамп в меморандуме.

Помимо этого, доступ к секретной информации был отозван у экс-госсекретаря Энтони Блинкена и экс-советника по нацбезопасности Джейкоба Салливана.

Отмечается, что администрация Трампа поручила органам федерального правительства ограничить доступ указанных лиц к охраняемым правительственным объектам без сопровождения. Они также не смогут больше получать ежедневную сводку президента, участвовать в секретных брифингах и работать с документами, составляющими гостайну.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта Трамп отозвал государственную охрану у детей Байдена — Хантера и Эшли. По словам американского лидера, сына Байдена Хантера охраняли 18 агентов Секретной службы, а его дочь Эшли — 13 сотрудников, при этом охрана обеспечивалась «на деньги налогоплательщиков».

Секретная служба США действует при министерстве внутренней безопасности страны, в её обязанности входит обеспечение охраны высшего руководства страны, бывших президентов и их супруг, кандидатов в президенты и вице-президенты, а также иностранных лидеров, находящихся на территории Соединённых Штатов.

До этого Трамп заявил, что подписанные Байденом указы о помиловании являются недействительными и не имеют юридической силы, так как они были подписаны автоматическим устройством, которое воспроизводит подпись. Американский лидер добавил, что его предшественник ничего не знал о таких документах, а те, кто о них знали, могли совершить преступление.