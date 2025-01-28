Вашингтон, 28 января, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Администрация Белого дома во время президентства Джо Байдена «пыталась убить» президента России Владимира Путина. С таким утверждением в интервью политическому обозревателю Мэтту Таибби выступил американский журналист Такер Карлсон.

LUKAS COCH/EPA/ТАСС Американский журналист Такер Карлсон

При этом каких-либо доказательств или деталей он не привёл. Также Карлсон не уточнил время или место предполагаемых событий.

Журналист напомнил, что бывший госсекретарь США Энтони Блинкен открыто говорил о том, что настаивает на «настоящей войне» с Россией.

«То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», — заявил Карлсон.

Он назвал такие попытки «безумием». Журналист считает, что для бывшей администрации США «хаос был защитным экраном» и на этом строилась политика Вашингтона при Байдене.

Как сообщало ИА Регнум, глава управления разведки минобороны киевского режима Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) 13 июля прошлого года заявил, что киевский режим организовывал попытки покушения на Путина, но они оказались неудачными.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что угрозы от киевского режима очевидны, заверив, что безопасность президента России обеспечивают на должном уровне.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, нет никаких сомнений в том, что покушение на Владимира Путина, о котором рассказал Буданов, планировалось и финансировалось при участии «англосаксонских хозяев Киева».