Париж, 8 января, 2025, 19:56 — ИА Регнум. США рассчитывают на Францию в вопросе обеспечения военных потребностей Украины. Об этом 8 января сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Pavlo Pakhomenko/Global Look Press

Он также отметил, что поддержка Украины необходима для того, чтобы на поле боя или за столом переговоров у киевского режима была наиболее сильная позиция.

«Я думаю, что в ближайшие месяцы лидерство Франции будет иметь решающее значение для обеспечения того, чтобы Украина имела всё необходимое», — сообщил он в ходе пресс-конференции во Франции.

Госсекретарь США прибыл в среду в Париж, чтобы получить высшую национальную награду за заслуги перед страной — орден Почётного легиона.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря американский журнал Foreign Policy написал, что президент Франции Эммануэль Макрон является активным сторонником размещения так называемых миротворческих сил из стран Европы на Украине. Отмечалось, что для этих целей он намеревался направить до 100 тыс. военных в зону проведения специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакая помощь Запада Украине не изменит ход спецоперации, а поставки оружия Киеву лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что страны, которые поддерживают киевский режим, только истощают свои ресурсы.