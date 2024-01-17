Материалы с тегом «Эбрахим Раиси»
В Кремле заявили, что дата встречи глав России и Ирана пока не определена
Точная дата возможной встречи президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрагима Раиси пока не определена, сообщил на брифинге 17 января пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Пока точных дат нет», — ответил он на вопрос, есть ли уже планы, когда может состояться контакт президентов РФ и...
17 января 2024
Президент Ирана пообещал наказать причастных к теракту в Кермане
Заказчики и исполнители террористического акта в Кермане будут найдены и наказаны. Об этом сообщило агентство IRNA, ссылаясь на слова президента Ирана Ибрагима Раиси. «Несомненно, исполнители и руководители этого трусливого акта вскоре будут выявлены и наказаны за свой гнусный поступок силами...
3 января 2024
Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане
Президент России Владимир Путин 3 января выразил глубокие соболезнования руководству Ирана в связи с трагическими последствиями теракта в Кермане, сообщили в пресс-службе Кремля. Послание президента было направлено верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи и президенту страны...
3 января 2024
Эрдоган передаст президенту Ирана предложения по урегулированию в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передаст иранскому коллеге Эбрахиму Раиси предложения Анкары по урегулированию в Газе. Об этом сообщает газета Star, ссылаясь на источники. Отмечается, что Раиси прибудет в Турцию с официальным визитом 4 января, он будет первым гостем турецкого лидера в этом...
3 января 2024
Президент Ирана осудил США за вето на резолюцию СБ ООН по сектору Газа
Ситуация на Ближнем Востоке продемонстрировала всему миру бесчеловечное, жестокое лицо американских властей, заявил 10 декабря президент Ирана Ибрагим Раиси на заседании правительства. «События в секторе Газа сняли завесу лицемерия с лица США и показали миру жестокое, негуманное и бесчеловечное...
10 декабря 2023
Новак объявил о готовящемся подписании договора между Россией и Ираном
Вице-премьер России Александр Новак анонсировал подписание в ближайшее время межгосударственного договора между РФ и Ираном. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1». «В ближайшее время будут подписаны несколько важных документов. В декабре — соглашение о зоне свободной торговли Ирана с...
8 декабря 2023
«Бог в помощь, господин Путин». О чём говорили президенты России и Ирана
«Бог вам в помощь, господин Путин». О чём говорили президенты России и Ирана 7 декабря в Россию с визитом приезжал президент Ирана Ибрагим Раиси — целью была встреча с Владимиром Путиным, который тоже только-только вернулся с Ближнего Востока. Официально сообщается, что в ходе пятичасовой беседы...
8 декабря 2023
В Кремле назвали переговоры Путина и Раиси очень насыщенными
Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси были очень насыщенными, сообщил на брифинге 8 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Очень-очень насыщенные переговоры состоялись. Основные вопросы были изложены в президентских заявлениях, которые в начале...
8 декабря 2023
Путин оценил отношения России и Ирана как хорошо развивающиеся
В преддверии переговоров с иранской делегацией во главе с президентом Эбрахимом Раиси российский лидер Владимир Путин дал оценку отношениям двух стран. «У нас отношения развиваются очень хорошо», — сказал президент РФ. При этом Владимир Путин акцентировал, что отношения за последний год улучшились...
8 декабря 2023
Переговоры Путина и Раиси, длившиеся более 5 часов, завершились
Главы России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси завершили 7 декабря переговоры в Кремле. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам Пескова, встреча двух лидеров длилась более 5 часов. В разговоре были затронуты как двусторонние, так и международные...
7 декабря 2023
Путин и Раиси продолжили переговоры в формате рабочего обеда
Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси после переговоров в присутствии делегаций продолжили встречу в Кремле в формате рабочего обеда. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ещё идёт расширенный состав. Министры говорят по направлению», — добавил...
7 декабря 2023
Путин принял приглашение Раиси посетить Иран
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрагимом Раиси заявил, что воспользуется его приглашением приехать в Тегеран. «Я обязательно воспользуюсь вашим приглашением», — сказал Путин на предложение Раиси посетить Иран. Российский лидер отметил, что страны не прекращают...
новость часа
7 декабря 2023
Путин пошутил на встрече с президентом Ирана
Россия и Иран активно ведут работу по всем направлениям, включая и энергетику, заявил 7 декабря в начале встречи с иранским коллегой Ибрагимом Раиси в Москве президент России Владимир Путин. Товарооборот двух стран уже достиг отметки в 5 млрд долларов, только за 2022 год он вырос на 20%, отметил...
7 декабря 2023
Путин раскрыл детали предстоящих переговоров с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с иранским коллегой Ибрагимом Раиси развитие транспортного коридора Север — Юг. «Мы с ним (президентом Ирана Раиси) будем обсуждать вот этот коридор Север — Юг в том числе», — сказал Путин во время инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Как...
7 декабря 2023
Президент Ирана Раиси прибыл с визитом в Москву
Президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл с визитом в Москву, где состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 7 декабря сообщил посол Исламской республики в России Казем Джалали в соцсети X. «Ибрагим Раиси прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным», — написал...
новость часа
7 декабря 2023
СМИ рассказали, по чьей инициативе созывают внеочередной саммит БРИКС
Президент Ирана Ибрагим Раиси выступил инициатором проведения внеочередного саммита БРИКС. Об этом 20 ноября сообщило иранское государственное агентство IRNA. Отмечается, что по инициативе Раиси 21 ноября состоится встреча лидеров стран БРИКС в формате видеоконференции. В ходе мероприятия будет...
20 ноября 2023
В Саудовской Аравии прошла историческая встреча
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси после восстановления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает саудовский телеканал AlEkhbariya. Встреча наследного принца и иранского президента состоялась на полях...
11 ноября 2023
Иран призвал исламские страны ввести санкции против Израиля
Президент Ирана Ибрагим Раиси на совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) 11 ноября призвал исламские страны ввести санкции против Израиля. Также иранский лидер призвал немедленно снять блокаду с сектора Газа и открыть проход через КПП «Рафах»...
11 ноября 2023
Президент Ирана Раиси призвал мусульманские страны вооружить палестинцев
Президент Ирана Ибрагим Раиси на совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) 11 ноября призвал мусульманские страны вооружить палестинцев. «Мусульманским странам следует вооружать палестинский народ. Сопротивление — единственный способ...
11 ноября 2023
Президент Ирана Раиси прибыл в Саудовскую Аравию на саммит ЛАГ
Президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл в Саудовскую Аравию с первым визитом после восстановления отношений между этими странами для участия во внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщил 11 ноября саудовский телеканал Al...
11 ноября 2023