Тегеран, 1 сентября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Главными причинами падения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси стали внезапно образовавшийся туман и столкновение воздушного судна с горой, сказано в итоговом отчёте генштаба вооружённых сил страны о расследовании катастрофы.

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Отчёт был опубликован 1 сентября.

«Основной причиной крушения вертолёта стали сложные климатические условия региона в весенний период: внезапно образовавшаяся густая масса тумана при наборе высоты и столкновение вертолёта с горой», — сказано в документе.

Версии попадания в вертолёт снаряда, а также воздействия на воздушное судно средств радиоэлектронной борьбы, электромагнитного или лазерного оружия были изучены и отклонены, отмечается в сообщении генштаба.

«Эксперты изучили возможность поражения вертолёта системами наступательных и оборонительных вооружений, средствами радиоэлектронной борьбы, лазером или созданием электромагнитного поля. Они исключили (вариант. — Прим. ред.), что вмешательство указанных объектов стало причиной катастрофы», — сказано в отчёте.

Как сообщало ИА Регнум, авиакатастрофа, в которой погиб Раиси, произошла 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вертолёт, на котором Раиси и глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан возвращались с церемонии открытия гидроузлов двух ГЭС, рухнул. Погибли все, кто был на борту: пять пассажиров и три члена экипажа.

Генштаб ВС Ирана в мае сообщил, что исключает версию, согласно которой вертолёт с Раиси потерпел крушение из-за взрыва, произошедшего в результате диверсии. Специалисты провели экспертизы, в ходе которых оценили расстояние между обломками вертолёта и их расположением на земле.

6 июля на выборах президента Ирана победил Масуд Пезешкиан. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи посоветовал ему продолжать курс Раиси.