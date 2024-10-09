Москва, 9 октября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. На премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовили покушение из-за его позиции по украинскому конфликту, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин.

IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press Виктор Орбан

В интервью журналу «Национальная оборона» Вулин отметил прямую связь этого потенциального покушения с нападениями на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Речь идёт о политиках, неугодных западному мейнстриму, подчеркнул зампред правительства Сербии.

«В течение одного месяца было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, убит иранский президент Ибрахим Раиси и произошло покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также мы получили информацию, что готовилось покушение и на премьер­-министра Венгрии Виктора Орбана. Все эти политики считали, что нужно прийти к мирным переговорам по Украине», — сказал Вулин.

По схожим причинам под угрозой находится и президент Сербии Александр Вучич, спецслужбы страны заботятся о его безопасности, добавил Вулин.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая на Роберта Фицо было совершено покушение, когда он проводил встречу с жителями словацкого города Гандловы. Нападавший произвёл пять выстрелов, его задержали. В покушении обвинили активно поддерживающего киевский режим 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Он признал свою вину.

В Дональда Трампа стреляли во время его выступления на митинге в штате Пенсильвания 13 июля. Политик был ранен в ухо. Стрелка, 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, ликвидировали на месте. Сообщалось, что многие очевидцы заметили подозрительного человека с оружием и предупредили о нём сотрудников спецслужб, однако должной реакции от них не последовало.